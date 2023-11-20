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10:50, 21 ноября 2023Интернет и СМИ

Россияне назвали самые популярные хобби в 2023 году

Популярными хобби россиян в 2023-м стали мода, красота, кулинария и садоводство

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Самыми популярными хобби среди россиян в 2023 году стали мода и красота, кулинария и садоводство. К таким выводам пришли аналитики социальной сети «Одноклассники» на основании активности 22 миллионов пользователей в разделе «Увлечения». Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

В пятерку самых популярных увлечений также вошли рукоделие и домашние животные.

Специалисты проанализировали каждую из групп и выяснили, какие темы интересовали пользователей соцсети больше всего. Так, увлекающиеся кулинарией юзеры, чаще интересовались рецептами выпечки, закусок и основных блюд. В свою очередь пользователи «Одноклассников», предпочитающие рукоделие, интересовались контентом о плетении, вязании, шитье, оригами и декупаже. А внимание любителей домашних животных, кроме кошек и собак, привлекали птицы, рептилии и рыбы.

В десятку наиболее популярных хобби попали автомобили и и путешествия. Интерес автолюбителей чаще привлекали темы марок машин, тюнинга, мотоциклов, ремонта и обслуживания. А путешественники больше всего обращали внимание на контент, посвященный отдыху в азиатских странах и курортах. Европа оказалась для увлеченных туризмом россиян менее интересной, а путешествия по родине заняли четвертое место по количеству просмотров.

Аналитики ОК подчеркнули, что увлечения пользователей соцсети изменяются в зависимости от времени года. Так, осенью наибольшей популярностью пользуется тема кулинарии, во втором полугодии в топ-10 вошла мистика. Также был замечен рост интереса россиян к астрологии, гаданиям, нумерологии и толкованию снов.

Ранее «Одноклассники» провели исследование и выяснили, смотрят ли россияне автоблогеров, доверяют ли их мнению и чем действительно полезен контент про автомобили. В опросе приняли участие 10 тысяч человек со всей России.

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