Российские компании затянули с выплатой налога на сверхприбыль

Российские компании выплатили 40 из 300 миллиардов рублей налога на сверхприбыль

Российский бизнес в рамках выплаты налога на сверхприбыль (windfall tax) пока перечислил в бюджет 40 из планируемых 300 миллиардов рублей, сообщает Frank Media со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.

Указанные платежи были сделаны в действующий сейчас льготный период, в течение которого ставка налога будет вдвое меньше, чем в последующем. По словам министра, основной платежный период впереди, и ведомство рассчитывает, что его план по сборам будет выполнен.

Закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет президент России Владимир Путин подписал 4 августа. Согласно документу, ставка составит 10 процентов от суммы превышения прибыли в этот период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата должна быть произведена не позднее 28 января 2024 года, ее сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога компании могут снизить в два раза, если перечислят обеспечительный платеж до 30 ноября 2023 года.

По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, 20 процентов плательщиков придется на добытчиков твердых полезных ископаемых, 19 процентов — на производителей удобрений. В пятерку также войдут металлурги (13 процентов), торговля (12 процентов) и банки (9 процентов). В то же время власти выступили против включения в список на уплату налога предприятий нефтегазовой и угольной отрасли. Такую позицию, по данным СМИ, обосновали тем, что для них налоговая нагрузка и без того выросла.

