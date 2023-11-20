Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 20 ноября 2023Россия

Российский девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

Shot: под Тверью девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Под Тверью девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В Конаково 16-летний подросток возвращался домой и решил в подъезде подышать гигиеническим средством. В какой-то момент россиянин потерял сознание.

Медикам спасти школьника не удалось. Сотрудники полиции в Тверской области начали проверку по факту случившегося. Удалось выяснить, что юноша состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и был судим за кражу.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области семь школьников отравились жидкостью для вейпа. Тогда один из подростков разбил флакон с жидкостью для электронной сигареты, рядом стоящие одноклассники надышались парами.

До этого в Петропавловке-Камчатском школьник покурил вейп в туалете учебного заведения, после чего у него начался припадок.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Появились версии о возможной причине смерти экс-главы Кузбасса Амана Тулеева

      Обнаружены остатки редкого типа звездного взрыва

      В российском регионе задержали браконьеров за добычу трепанга

      Названо одно из любимых мест отдыха московских тусовщиков

      Прилучный отреагировал на решение Муцениеце увезти их детей за границу

      Российский девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

      Бюджетные лекарства от мигрени оказались лучше дорогой альтернативы

      Россияне пожаловались на недостающие дома детали

      ЦАХАЛ атаковала больницу в секторе Газа из танков

      Сотрудников тюрьмы поймали на оргиях и сексе на рабочих местах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости