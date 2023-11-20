Российский девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

Shot: под Тверью девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию

Под Тверью девятиклассник надышался дезодорантом и угодил в реанимацию. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В Конаково 16-летний подросток возвращался домой и решил в подъезде подышать гигиеническим средством. В какой-то момент россиянин потерял сознание.

Медикам спасти школьника не удалось. Сотрудники полиции в Тверской области начали проверку по факту случившегося. Удалось выяснить, что юноша состоял на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и был судим за кражу.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области семь школьников отравились жидкостью для вейпа. Тогда один из подростков разбил флакон с жидкостью для электронной сигареты, рядом стоящие одноклассники надышались парами.

До этого в Петропавловке-Камчатском школьник покурил вейп в туалете учебного заведения, после чего у него начался припадок.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним.