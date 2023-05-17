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15:34, 17 мая 2023Россия

Семеро российских школьников отравились жидкостью для вейпа

В Саратовской области семеро школьников отравились жидкостью для вейпа

Фото: Dmytro Tyshchenko / Shutterstock / Fotodom

В Саратовской области школьники отравились жидкостью для вейпа. Об этом с среду, 17 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел в СОШ №6 российского города Балашов. Один из учащихся седьмого класса разбил флакон с жидкостью для электронной сигареты, рядом стоящие школьники надышались парами.

Семерым подросткам потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.

В начале мая в Петропавловке-Камчатском школьник покурил вейп в туалете учебного заведения, после чего у него начался припадок.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним. Нормативно-правовой акт такжепредусматривает ряд мер, направленных на полное исключение продажи детям как самих вейпов, так и расходных материалов к ним.

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Евгения Куликова
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