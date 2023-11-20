Саша Спилберг снялась в расстегнутых штанах и с ремнями вместо бюстгальтера

Российская блогерша Саша Спилберг показала фанатам откровенную фотосессию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

25-летняя знаменитость в рамках съемки вместо бюстгальтера примерила черные кожаные ремни с металлическими заклепками и цепочками, которыми обмотала обнаженную грудь. Кроме того, она надела брюки карго, расстегнув молнию на ширинке, и черные кеды в белую полоску.

Также инфлюэнсерша украсила пальцы кольцами и уложила волосы в гладкий низкий пучок. Что касается макияжа — она предпочла обвести контур губ коричневым карандашом и сделать длинные черные стрелки.

В декабре 2022 года Саша Спилберг раскрыла ставшую причиной травли в сети деталь своего лица. Девушка заявила, что ее главным касающимся внешнего вида комплексом были губы — верхняя казалась инфлюэнсерше слишком тонкой. Так, изначально она меняла их форму с помощью косметики, а в 17 лет впервые сделала инъекцию филлеров.