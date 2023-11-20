Шакире удалось избежать тюремного срока из-за мошенничества с налогами

Шакире удалось избежать трехлетнего тюремного срока из-за неуплаты налогов

Колумбийской певице Шакире удалось избежать трехлетнего тюремного срока из-за мошенничества с налогами в Испании. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что исполнительница пошла на сделку со следствием, подтвердив свою вину и согласившись выплатить 50 процентов от суммы задолженности — 7,3 миллиона евро. Ранее артистку обвиняли в том, что она уклонялась от уплаты налогов, проживая в Испании с 2012 по 2014 год. Сумма долга составляла 14,5 миллиона.

Помимо этого, звезду обязали выплатить штраф в размере 438 тысяч евро.

В июле суд в Испании открыл новое дело против Шакиры о неуплате налогов. Второе расследование проводилось почти через десять месяцев после того, как певицу, отрицающую какие-либо правонарушения, обязали предстать перед судом по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 13,9 миллиона долларов.

Ранее стало известно о планах американского певца и актера Джастина Тимберлейка подать в суд на бывшую возлюбленную, исполнительницу Бритни Спирс.