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15:11, 20 ноября 2023Наука и техника

В Apple рассказали о загрузке приложений в обход App Store

The Independent: Apple выступила против загрузки приложений в обход App Store

Фото: Tada Images / Shutterstock / Fotodom

В компании Apple рассказали об опасности загрузки приложений в обход магазина App Store. Об этом сообщает издание The Independent.

По словам руководителя отдела проектирования и архитектуры безопасности Apple Ивана Крстича, в корпорации серьезно изучают возможность взлома iPhone. Крстич заявил, что в компании также уверены, что возможность установки приложений в обход App Store, чего требуют законы Евросоюза (ЕС), негативно скажется на безопасности пользователей.

Крстич выступил против подобного способа установки программ на устройства Apple. По его словам, если это произойдет, на рынке появится большое количество непроверенных приложений. «В этом случае у этих пользователей не будет выбора — получить это программное обеспечение через механизм распространения, которому они доверяют», — заявил представитель IT-гиганта.

Иван Крстич подчеркнул, что в Apple неоднократно рассказывали об опасности загрузки приложений в обход встроенного магазина. «Это большое недоразумение, и мы пытались объяснить его снова и снова», — заметил топ-менеджер компании.

Журналисты The Independent напомнили, что в Apple неоднократно выступали в защиту App Store. Так, в 2021 году вице-президент корпорации Крейг Федериги назвал способ загрузки приложений без проверки «лучшим другом киберпреступника».

В июне представители Apple впервые прокомментировали возможное появление функции загрузки приложений на iPhone без использования App Store. Вице-президент компании Крейг Федериги заявил, что в корпорации рассматривают внедрение подобной опции.

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      Андрей Ставицкий
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