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07:50, 20 ноября 2023Спорт

Спаллетти ответил на вопрос украинца о поздравлении «Зенита» с чемпионством

Спаллетти: поздравил «Зенит» с чемпионством, чтобы не смешивать спорт и политику

Фото: Reuters

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос украинского журналиста о поздравлении петербургского «Зенита» с чемпионством в Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. Его слова приводит Football Italia.

Журналист спросил у тренера, правильно ли было так поступать в отношении команды из России. Итальянец заявил, что в составе сине-бело-голубых до сих пор выступает много игроков, которых он тренировал, в частности наставник команды Сергей Семак.

Спаллетти обратил внимание на то, что «Зенит» поздравил Наполи, который он возглавлял, с победой в чемпионате Италии, поэтому он решил ответить взаимностью. «Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен», — посчитал он.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России и стала обладателем Кубка страны.

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      Анастасия Борисова
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