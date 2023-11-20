Спаллетти ответил на вопрос украинца о поздравлении «Зенита» с чемпионством

Спаллетти: поздравил «Зенит» с чемпионством, чтобы не смешивать спорт и политику

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос украинского журналиста о поздравлении петербургского «Зенита» с чемпионством в Российской премьер-лиги в сезоне-2022/2023. Его слова приводит Football Italia.

Журналист спросил у тренера, правильно ли было так поступать в отношении команды из России. Итальянец заявил, что в составе сине-бело-голубых до сих пор выступает много игроков, которых он тренировал, в частности наставник команды Сергей Семак.

Спаллетти обратил внимание на то, что «Зенит» поздравил Наполи, который он возглавлял, с победой в чемпионате Италии, поэтому он решил ответить взаимностью. «Мне кажется совершенно несправедливым связывать спортивную победу с конфликтом, с которым я совершенно не согласен», — посчитал он.

Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством команда дважды выиграла чемпионат России и стала обладателем Кубка страны.

