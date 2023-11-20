Активную закупку Евросоюзом СПГ из России объяснили

Аналитик Демидов: Европа закупает российский СПГ из-за отсутствия санкций

В Европейском союзе (ЕС) до сих пор не ввели санкции против сжиженного природного газа (СПГ) из России, поэтому они активно закупают у нас углеводороды, объяснил в беседе с «Лентой.ру» независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Ранее Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа. В 2023 году страны ЕС приобрели более половины экспортируемого Россией СПГ, потратив более 6,6 миллиарда долларов.

По словам Демидова, Россия никогда не фокусировалась на поставках СПГ в Европу, так как большую часть газа доставляла через трубы. Для сравнения, «Газпром» в пиковые годы поставлял в Европу до 155 миллиардов кубических метров, в то время как максимальный объем СПГ, который был поставлен в ЕС до 2022 года, составил около 14 миллиардов кубометров.

«Как только ввели санкции против России, взорвали "Северные потоки", для "Новатэка" это стало шансом все-таки поставлять российский газ в Европу. Кроме того, против СПГ из России не ввели санкции до сих пор», — поделился аналитик.

Собеседник «Ленты.ру» отметил, что в 2021 году Россия поставляла в Европу примерно 13,5-14 миллиардов кубометров, в 2022 году — уже около 20 миллиардов, и за первую половину 2023 года было уже поставлено 12 миллиардов.

То есть увеличение у нас очень существенное, почти на 40 процентов по сравнению с 2021 годом Владимир Демидов аналитик

«Топ-3 стран, покупающих российских газ, — это Китай, Испания и Бельгия, а если собрать все страны Европейского союза, которые покупают российский СПГ — это Испания, Бельгия, Франция, Португалия, Греция, то это будет примерно в 2-2,5 раза больше, чем покупает, Китай. Кроме того, Россия входит в тройку крупнейших поставщиков СПГ в Европу, обгоняя Катар. На первом месте идут США», — заключил Демидов.

Ранее в Германии заявили о вреде американского СПГ. Оказалось, что его использование наносит больший ущерб климату, чем сжигание угля.

