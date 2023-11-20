Стало известно о миллионных долгах Филиппа Киркорова

Baza: Филипп Киркоров задолжал налоговой 5,5 миллиона рублей

Российский поп-исполнитель Филипп Киркоров задолжал Федеральной налоговой службе 5,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Отмечается, что сумма составляет 5 587 333 рубля. При этом, по данным издания, две недели назад долг был в два раза меньше.

Подчеркивается, что артист сможет погасить долг с помощью получасового выступления. Так, по словам организатора концертов Табриза Шахиди, звезды уровня Киркорова зарабатывают от семи до десяти миллионов рублей за 45-минутное выступление.

Ранее Филипп Киркоров признался, что не умеет драться. При этом певец отметил, что «рука у него тяжелая».