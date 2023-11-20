Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:42, 20 ноября 2023Среда обитания

Стало известно о тайной недвижимости Пугачевой в США

НТВ: у Аллы Пугачевой есть квартира в небоскребе на Brickell Avenue в Майами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

У певицы Аллы Пугачевой было несколько квартир в США, сейчас она владеет всего одной из них. О тайной недвижимости артистки стало известно телеканалу НТВ.

Источники из шоу-бизнеса утверждают, что Пугачевой принадлежат апартаменты в офисном небоскребе на Brickell Avenue в Майами (штат Флорида). Там певица оставалась во время гастролей в США. Однако, по словам собеседников телеканала, артистка не посещала свое элитное жилье в США с 2009 года.

Ранее в том же городе у Пугачевой была квартира в курортном районе Sunny Island — предполагают, что от нее певица избавилась за 680 тысяч долларов. У примадонны также была квартира на Манхэттене в Нью-Йорке. Недвижимость расположена на Murray Street, сейчас там проживает внук Пугачевой Никита Пресняков. Однако официально квартира записана на последнего мужа Кристины Орбакайте Михаила Земцова.

Материалы по теме:
Квартира за 400 миллионов и особняк с личным причалом. Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы разобраться с имуществом
Квартира за 400 миллионов и особняк с личным причалом.Пугачева могла вернуться в Россию, чтобы разобраться с имуществом
3 ноября 2023
«Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами». Дом Пугачевой не покупают без скидки. Какой он внутри?
«Не каждый согласится жить в помещении, украшенном чудовищами».Дом Пугачевой не покупают без скидки. Какой он внутри?
16 ноября 2023

Сам Пресняков прописан в другой квартире звездной бабушки, которая находится в Majestic Tower в Майами. Жилье располагается в 22-этажной утопающей в зелени башне на берегу океана. На территории есть SPA- и фитнес-центры, теннисный корт и бассейн с подогревом.

Ранее знакомый Пугачевой бизнесмен Андрей Ковалев заявил, что реальная цена замка певицы в подмосковной деревне Грязи — не более 70 миллионов рублей. Предприниматель назвал дом странным и признал, что погорячился, первоначально предложив за него 150 миллионов рублей. При этом риелторы считают, что и первая цена была сильно занижена — реальная стоимость замка минимум в два раза больше.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      В России объявили в розыск победительницу «Евровидения» от Украины. Что стало поводом для преследования Джамалы?

      Глава евродипломатии признался в симпатиях Палестине

      В России сняли на видео редкое явление в небе над тундрой

      Подводник оценил угрозу катастрофы на британской подлодке с ракетами Судного дня

      Играющая в игры по работе россиянка рассказала о требованиях к профессии

      ФАС возбудила дело против «Яндекса»

      Актер из фильма «Самая и привлекательная» попал в больницу с травмой головы

      Цены на нефть начали расти в преддверии встречи ОПЕК+

      Боррель призвал Израиль не сеять ненависть ради мира

      Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости