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09:13, 20 ноября 2023Россия

Стало известно возможное место похорон экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева

Ngs42.ru: экс-главу Кузбасса Тулеева похоронят в Кемерове неподалеку от сына

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Экс-губернатора Кузбасса Амана Тулеева, скончавшегося на 80-м году жизни, могут похоронить в Кемерове на Центральном кладбище №1 неподалеку от сына. О возможном месте погребения стало известно региональному порталу Ngs42.ru от источника в областной администрации.

Собеседник отметил, что последнее слово в данном вопросе за родственниками бывшего главы Кемеровской области. Младшего сына Тулеева не стало в 1998 году после ДТП в Ташкенте.

До этого сообщалось, что у экс-губернатора Кузбасса в последние годы были серьезные проблемы со спиной. Политика часто видели с тросточкой.

О кончине Тулеева сообщили 20 ноября. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев напомнил, что он руководил регионом «в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести Кузбасс из кризиса».

Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня», в результате которого не удалось спасти 60 человек, в том числе 37 детей.

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      Анна Щербакова
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