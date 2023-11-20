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12:34, 20 ноября 2023Россия

Младенец попал в реанимацию в Петербурге после закапанных в нос капель

В Петербурге трехмесячная девочка попала в реанимацию после нафтизина

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге трехмесячная девочка попала в реанимацию, после того как ей закапали в нос капли. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в квартире на Светлановском проспекте. Около пяти часов утра 20 ноября взрослые вызвали скорую помощь. Девочку доставили в реанимационное отделение детской больницы № 5. Врачи, предположительно, выявили у пострадавшей токсическое отравление каплями для носа, а также хроническое кровоизлияние в головной мозг.

По предварительным данным, младенца держали в коляске в коридоре квартиры и капали в нос нафтизин.

Уточняется, что ребенок проживал с 30-летней матерью и 33-летним отцом. У них еще двое детей: четырехлетняя девочка и годовалый мальчик. Семья на учете не состояла, живет на пособия в трехкомнатной отдельной квартире. В помещениях бардак, разбросаны вещи, пахнет табаком.

В конце октября в Петербурге годовалый мальчик попал в реанимацию с отравлением этанолом. Мальчик добрался до недопитой бутылки пива, оставленной отцом.

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      Евгения Куликова
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