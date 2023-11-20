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10:57, 20 ноября 2023Бывший СССР

Украина заявила о блокировке Польшей гумпомощи на границе

Польские перевозчики блокируют на КПП автомобили с гумпомощью для Украины

Фото: Roman Baluk / Reuters

Польские перевозчики блокируют на пограничных контрольно-пропускных пунктах (КПП) автомобили с гумпомощью для Украины. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры республики Сергей Деркач в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях», — написал он.

Деркач добавил, что заявление о пропуске польскими перевозчиками фур с гуманитарной помощью и опасными грузами не соответствует действительности. Украинская сторона информирует польских коллег об этой ситуации, уточнил он. По его словам, Киев ждет ответа от Варшавы.

Ранее украинские власти собрались подать судебные иски для возмещения ущерба из-за блокировки КПП на границе с Польшей, которая произошла в связи с забастовками польских перевозчиков. Сообщалось, что ситуация близка к критической.

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      Кристина Есикова
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