Украина собралась судиться с Польшей из-за блокировки погранпунктов

Киев готов судиться с Польшей для возмещения ущерба из-за закрытия погранпунктов

Власти Украины собираются подать иски в суд для возмещения ущерба из-за блокировки пунктов пропуска на границе с Польшей, которая произошла в связи с забастовками польских перевозчиков. Об этом сообщило агентство «Украинформ» со ссылкой на вице-президента Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) страны Владимира Балина.

Балин подчеркнул, что ситуация близка к критической, именно поэтому юристы в Польше, защищающие украинские интересы, должны в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию, сделав все возможное для возобновления работы пропускных пунктов, а также выяснить, кто заплатит Киеву за понесенные убытки.

В настоящее иски к забастовщикам находятся в процессе подготовки.

Ранее на Украине заявили о перебоях с поставками из-за проблем на границе с Польшей. Неразрешенная ситуация может создать задержки поставок товаров с кодами 1-24 КВЭД (мяса, рыбы, молока, цитрусовых, алкоголя, кондитерских изделий).

Еврокомиссия заявила о намерении наказать Польшу из-за блокировки погранпереходов с Украиной. Отмечается, что пункты пропуска уже больше десяти дней в знак протеста блокируют польские перевозчики.