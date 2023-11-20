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18:10, 20 ноября 2023Мир

В Иране предрекли Израилю войну на несколько фронтов

Al Arabiya: экс-глава КСИР Резаи предрек Израилю войну на несколько фронтов

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль ждет война на несколько фронтов в случае расширения операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, заявил бывший командующий КСИР Мохсен Резаи. Его слова приводит телеканал Al Arabiya в X (бывший Twitter).

«В ближайшие дни мы увидим, как конфликт в секторе Газа расширится на несколько фронтов», — сказал отставной военный.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что действия Израиля в секторе Газа ведут к неизбежному расширению масштабов войны на Ближнем Востоке.

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      Глеб Бажуткин
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