В Калининграде запустили аудиоспектакль по мотивам поэзии Бродского

В Калининграде представили аудиоспектакль-променад «Открытка из города К»

Аудиоспектакль-променад «Открытка из города К», созданный по мотивам поэзии Иосифа Бродского, запустили в Калининграде. Об этом пишет «Интерфакс».

Спектакль представил музей Калининграда советского периода «Дом китобоя». «Наш новый проект — это мокьюментари-история об Иосифе Бродском и его впечатлениях о Калининграде-Кенигсберге, которые он выразил в трех известных стихотворениях», — сообщила сооснователь музейного пространства Наталья Быченко.

По ее словам, драматургия аудиоспектакля строится на основе образов, увиденных именитым поэтом в Калининграде. Участники променада наденут наушники и пройдут по центру города в сопровождении сотрудника музея. Прогулка будет длиться полтора часа.

«Авторами спектакля стали режиссер Степан Пектеев (Санкт-Петербург) и драматург Сергей Самойленко (Новосибирск), — добавила Быченко. — Озвучили спектакль актеры Большого драматического театра имени Товстоногова».

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