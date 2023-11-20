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17:25, 20 ноября 2023Моя страна

В Калининграде запустили аудиоспектакль по мотивам поэзии Бродского

В Калининграде представили аудиоспектакль-променад «Открытка из города К»

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Аудиоспектакль-променад «Открытка из города К», созданный по мотивам поэзии Иосифа Бродского, запустили в Калининграде. Об этом пишет «Интерфакс».

Спектакль представил музей Калининграда советского периода «Дом китобоя». «Наш новый проект — это мокьюментари-история об Иосифе Бродском и его впечатлениях о Калининграде-Кенигсберге, которые он выразил в трех известных стихотворениях», — сообщила сооснователь музейного пространства Наталья Быченко.

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По ее словам, драматургия аудиоспектакля строится на основе образов, увиденных именитым поэтом в Калининграде. Участники променада наденут наушники и пройдут по центру города в сопровождении сотрудника музея. Прогулка будет длиться полтора часа.

«Авторами спектакля стали режиссер Степан Пектеев (Санкт-Петербург) и драматург Сергей Самойленко (Новосибирск), — добавила Быченко. — Озвучили спектакль актеры Большого драматического театра имени Товстоногова».

Ранее в ноябре в Северной Осетии открылся фестиваль историко-документального кино. В течение двух дней жители и гости республики смогут увидеть восемь картин, посвященных различным историческим событиям, в частности Великой Отечественной войне.

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      Фариза Бацазова
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