В Киеве военный с женой погибли в результате взрыва гранаты

Полиция Киева сообщила о гибели военного с женой в результате взрыва гранаты

В Днепропетровском районе Киева украинский военный и его жена погибли в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает городская полиция в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, услышавший взрыв в соседней квартире. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и медики.

В результате взрыва погибли два человека: военнослужащий и его жена, также ранения получил брат мужчины, его госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты, проводится проверка.

6 ноября помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарили. Как сообщалось, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, полученными в честь своего дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их своему 13-летнему сыну. Подросток пострадал при взрыве, он был госпитализирован.