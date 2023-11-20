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05:18, 20 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве военный с женой погибли в результате взрыва гранаты

Полиция Киева сообщила о гибели военного с женой в результате взрыва гранаты

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В Днепропетровском районе Киева украинский военный и его жена погибли в результате взрыва гранаты. Об этом сообщает городская полиция в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По данным ведомства, в полицию обратился мужчина, услышавший взрыв в соседней квартире. На место происшествия прибыли сотрудники МВД и медики.

В результате взрыва погибли два человека: военнослужащий и его жена, также ранения получил брат мужчины, его госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и криминалисты, проводится проверка.

6 ноября помощник главкома ВСУ Геннадий Частяков погиб из-за взрыва гранаты, которую ему подарили. Как сообщалось, 39-летний майор вернулся домой с подарками от коллег, полученными в честь своего дня рождения. Среди них оказался ящик с гранатами западного образца, и военный решил показать их своему 13-летнему сыну. Подросток пострадал при взрыве, он был госпитализирован.

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