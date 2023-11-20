В России нашли способ избежать дефицита бензина и дизеля

Власти РФ захотели смягчить требования к ремонту нефтеперерабатывающих заводов

В Министерстве энергетики России предложили смягчить требования к ремонту российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Речь идет о возможности использования неоригинальных деталей в ходе профилактических работ, сообщает газета «Известия» со ссылкой на заявление ведомства.

Вопрос использования неоригинальных запчастей в рамках механизма обратного инжиниринга (процесс создания копии детали по уже существующему образцу) прорабатывается совместно с Минпромторгом. Это необходимо для обеспечения безопасной и бесперебойной эксплуатации импортного оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса, уточнили в Минэнерго.

Предполагается, что использование неоригинальных деталей при ремонтах на НПЗ поможет избежать риска аварий и снизить вероятность дефицита различных видов топлива — бензина и дизеля. Внедрить эту меру без согласования с изготовителями запчастей и комплектующих не запрещают действующее законодательство России и правовые нормы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Однако положения технического регламента Таможенного союза и правила промбезопасности Ростехнадзора требуют использовать только оригинальные запчасти при эксплуатации оборудования. По этой причине потенциал применения обратного инжиниринга в России пока ограничен. Для внедрения практики использования неоригинальных комплектующих Минэнерго и Минпромторгу необходимо будет решать этот вопрос с вышеуказанными ведомствами, заключил собеседник газеты в отрасли.

Из-за резкого роста топливных цен российские власти во второй половине сентября ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива за рубеж. Однако спустя два месяца после введения этой меры — 17 ноября — правительство РФ сняло этот запрет. В Минэнерго объяснили решение властей стабилизацией цен на внутреннем рынке.

Власти также посчитали необходимым отменить ограничения перед приходом зимы. В этот период традиционно падает спрос на бензин и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Снятие запрета на экспорт поможет избежать риска разгрузки предприятий и снижения объемов производства топлива в стране.