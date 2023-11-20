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15:32, 20 ноября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали находившегося в федеральном розыске мужчину

На Сахалине задержали находившегося в федеральном розыске 26-летнего мужчину

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На Сахалине задержали 26-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает MK.RU.

По данным ведомства, 19 ноября инспекторы ГИБДД остановили на улице Ленина в Южно-Сахалинске авто. Они попросили водителя показать документы и поняли, что этого мужчину разыскивают за противоправное деяние. В базе данных отобразилось, что розыск начали их коллеги из ОМВД России по Грязинскому району Липецкой области.

Тогда правоохранители надели наручники на фигуранта. Позже он попросил ненадолго снять наручники, чтобы надеть куртку, и попытался сбежать. Но ему не удалось скрыться от полицейских.

Ранее стало известно, что в Тобольске Тюменской области этапированные из СИЗО в изолятор временного содержания (ИВС) взбунтовались из-за плохих условий.

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      Екатерина Кашурникова
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