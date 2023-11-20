В Сенате США заявили о неспособности Вашингтона поддерживать Украину

Сенатор Раундс: США не способны поддерживать Украину из-за миграционного кризиса

Вашингтон не способен финансово поддерживать Украину из-за миграционного кризиса в США, заявил сенатор Майк Раундс. Его слова приводит издание Punchbowl News.

По словам парламентария, от решения проблемы наплыва мигрантов зависит дальнейшая поддержка американскими властями Израиля, Украины и Тайваня.

«Как можно прийти домой и сказать, что оправдываете их защиту, но не защищаете свою собственную южную границу? Без надлежащего решения проблемы на границе ничего не сдвинется», — сказал он.

Ранее Пентагон отказался уточнить, на какое время хватит средств, оставшихся для поддержки Украины, пока Конгресс США принимает новый пакет помощи. До этого в США приняли план финансирования правительства без помощи Украине и Израилю.