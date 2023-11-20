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00:37, 20 ноября 2023Мир

Внук де Голля посетит Санкт-Петербург

Беглов: внук де Голля принял приглашение приехать в Санкт-Петербург в 2024 году
Пьер де Голль

Пьер де Голль. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля, общественный деятель Пьер де Голль принял приглашение приехать в Санкт-Петербург в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Чиновник напомнил, что Пьер де Голль прилетал в Северную столицу для участия в работе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. По словам Беглова, де Голль подтвердил, что сегодня на Западе пытаются сократить присутствие русской культуры.

Ранее де Голль заявил, что НАТО проиграла в украинском конфликте — у США и европейских стран нет возможности его продолжать. Он также указал на ошибочную позицию Франции в украинском кризисе.

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      Юлия Мискевич
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