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18:19, 20 ноября 2023Забота о себе

Врачи развеяли миф о причине набора лишнего веса

Врач Балашова: большинство людей набирают вес из-за переедания, а не гормонов

Фото: Unsplash

Большинство людей набирают лишний вес не из-за гормонального дисбаланса, а от переедания. Этот и некоторые другие мифы о гормонах развеяли в беседе с NEWS.ru эндокринологи Наталья Балашова и Ольга Юрова.

По словам Балашовой, эндокринные заболевания, которые становятся причиной набора лишнего веса, существуют, но очень редко встречаются. При этом, добавила она, набор веса может быть связан с гормоном инсулином, чувствительность организма к которому со временем снижается. «С возрастом так меняется гормональный фон, что становится невозможным переедание без последствий. Грубо говоря, если девушка в 25 лет регулярно передает, у нее может не быть лишнего веса. А у женщины в 50 лет он появится обязательно», — сказала врач.

Кроме того, продолжила Балашова, от приема оральных контрацептивов не обязательно увеличивается вес и растут усы. «На фоне этих препаратов создаются определенный гормональный фон, иной баланс эстрогенов и прогестерона. Но если не переедать и поддерживать физическую активность, набора веса не будет», — пообещала она, уточнив, что и рост усов — это крайне редкий побочный эффект.

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Врач-эндокринолог Ольга Юрова развенчала заблуждение, что здоровые женщины в период ПМС становятся агрессивными. «Если женщина ведет себя агрессивно или, наоборот, чувствует себя подавленной, возможно, нарушен синтез нейромедиаторов. При повышенном аппетите стоит обратить внимание на уровень инсулина. В любом случае, причина не в том, что скоро месячные, а в чем-то ином», — объяснила она.

Ранее токсиколог Михаил Кутушов и эндокринолог Зухра Павлова рассказали об утренних ошибках, приводящих к сгущению крови. По их мнению, недостаток белков на завтрак провоцирует загустение крови.

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      Александра Лисица
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