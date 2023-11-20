Будущий король Великобритании рассказал о своем банковском счете

Принц Уильям не смог назвать сумму денег на своем банковском счете

Старший сын короля Карла III принц Уэльский Уильям встретился с детьми и рассказал о своем банковском счете. Об этом сообщает Daily Mirror.

Будущий король Великобритании посетил Манчестер, где пообщался с участниками проекта «Убежище», направленного на борьбу с насилием среди молодежи в некоторых районах этого города. Принц Уильям отвечал на вопросы школьников, когда 11-летний Амир Хасан спросил: «А сколько денег у вас на банковском счете?» Сын Карла III не смог назвать конкретную сумму и признался, что просто не знает, сколько у него денег.

Кроме того, дети спросили принца Уэльского, примет ли он участие в арт-проекте, для которого стригут участников, делая им «вдохновляющие позитивные прически». «Вы нашли кого позвать. У меня и так волос почти не осталось», — пошутил принц Уильям, имея в виду свою заметную лысину.

Ранее сообщалось, что принц Уильям напугал свою жену Кейт Миддлтон рискованным хобби. Выяснилось, что сын Карла III даже после свадьбы продолжал регулярно кататься на мотоцикле, что приводило в ужас его супругу.

