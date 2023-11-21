Захарова ответила на статью Байдена о несущих прогресс конфликтах

Захарова назвала статью Байдена в WP частью предвыборной кампании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что внешнеполитическая стратегия США в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Об этом она написала в статье для газеты «Известий».

Захарова ответила на статью президента США Джо Байдена о несущих прогресс конфликтах, которая была опубликована на сайте газеты The Washington Post. По мнению американского лидера, действия Вашингтона на Украине и Ближнем Востоке способствует прогрессу и укреплению безопасности Соединенных Штатов.

«Субботняя статья Джозефа Байдена в WP, посвященная конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, знаменует собой три вещи. Во-первых, это, очевидно, один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании», — отметила она.

Дипломат отметила, что Байден начал свою кампанию с исторического провала, и подчеркнула, что в его статье «много странного и противоречивого».

Ранее Байден в статье для WP высказал мнение, что конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся для мира прогрессом. По его мнению, великие трагедии и потрясения приведут к прогрессу.