«Большой прогресс для мира» Байден оценил последствия конфликтов на Украине и в Израиле

Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля могут обернуться прогрессом для мира

Конфликты вокруг Украины и Израиля в будущем обернутся для мира огромным прогрессом. Такое мнение в статье для Washington Post высказал президент США Джо Байден.

«Мы никогда не должны забывать урок, извлеченный из всей нашей истории: великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными», — заявил он.

Это стратегия, которую моя администрация будет продолжать проводить — на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру Джо Байден президент США

Байден назвал военную помощь Украине разумной инвестицией

Американский лидер в очередной раз подчеркнул, что считает военную помощь Киеву и Тель-Авиву разумными инвестициями в безопасность США. Схожее заявление он сделал 20 октября, пояснив, что такая поддержка критических партнеров Вашингтона будет приносить дивиденды будущим поколениям.

Тогда директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит указал, что США перечисляют Украине столько денег, которые покрывают не только оборонные потребности страны, но и, вероятно, ее пенсионный фонд. По его словам, обычные американцы пришли в ярость из-за колоссальных и бесконтрольных вложений страны в украинский кризис. «Мы посылаем Украине гораздо больше денег, чем требуется для войны, и даже не можем знать, куда эти деньги идут», — посетовал Ландрит.

В результате 17 ноября Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, из которого была исключена помощь Украине. До этого законопроект был одобрен обеими палатами американского Конгресса подавляющим большинством голосов, что дало временную передышку от ожесточенной идеологической борьбы американских законодателей по поводу расходов, которая уже в этом году привела США на грань долгового дефолта.

Найден предел влияния Байдена на конфликты в Израиле и на Украине

Влияние президента США Джо Байдена на конфликты в Израиле и на Украине гораздо более ограниченно, чем кажется, из-за центральной роли США в качестве поставщика оружия. Об этом пишет The New York Times (NYT). Как сообщает издание, Байден столкнулся с пределами своего влияния в двух международных конфликтах: с одной стороны, из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приостановить боевые действия в Газе в гуманитарных целях; с другой стороны, из-за «тупиковой ситуации» на Украине. «Существует долгая история президентов США, которые осознавали, что у них не так много рычагов воздействия на Израиль, как они думали», — сказал член Палаты представителей Сет Моултон. По его словам, то же самое относится к Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что специальная военная операция (СВО) на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. По его словам, это событие придало мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности. «Страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает», — резюмировал дипломат.