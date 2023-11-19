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03:48, 19 ноября 2023Мир

Байден рассказал о пользе конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Байден: конфликты на Украине и Израиле обернутся прогрессом для мира

Фото: Julia Nikhinson / Reuters

Конфликты вокруг Украины и Израиля в будущем обернутся для мира огромным прогрессом. Такое мнение в статье для Washington Post высказал президент США Джо Байден.

«Мы никогда не должны забывать урок, извлеченный из всей нашей истории: великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США более защищенными», — заявил он.

«Это стратегия, которую моя администрация будет продолжать проводить — на Ближнем Востоке, в Европе и по всему миру», — сказал американский лидер. Он добавил, что считает военную помощь Украине инвестициями в безопасность США.

17 ноября Байден подписал законопроект о временном финансировании работы федерального правительства США, из которого была исключена помощь Украине и Израилю. Подписанный документ о дальнейших ассигнованиях предусматривает выделение федеральным ведомствам денежных средств на 2024 финансовый год до 19 января 2024 года, а в некоторых случаях даже до 2 февраля.

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