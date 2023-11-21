Бывший прокурор получил четыре года колонии за взятку в российском городе

В Новосибирске суд дал 4 года колонии экс-прокурору Бушмакину по делу о взятке

Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил бывшего прокурора Дзержинского района города Олега Бушмакина к четырем годам колонии общего режима по делу о превышении полномочий и получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и части 3 статьи 290 («Получение взятки за незаконные действия») УК РФ. Он будет обязан выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей и не сможет занимать определенные должности на государственной службе в течение трех лет.

Тем же приговором второй фигурант Сергей Долгушин был признан виновным по части 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки за совершение заведомо незаконных действий») и приговорен к трех годам колонии общего режима.

По версии следствия, с мая по июль 2019 года Бушмакин получил через посредников от Долгушина 150 тысяч рублей. За указанные денежные средства обвиняемый предоставил коммерсанту копии документов по имеющимся в отношении него материалам проверки из-за неуплаты налогов.