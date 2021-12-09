На бывшего российского прокурора завели дело о получении взятки

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина, он подозревается в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом «Интерфаксу» сообщили в ведомстве.

По данным СКР, с мая по июль 2019 года прокурор через посредников получил 150 тысяч рублей от директора компании «Сибсма» Сергея Долгушина. В отношении него следственными органами была проведена проверка по факту уклонения от уплаты налогов, и он за вознаграждение получил от прокурора копии документов по итогам этой инспекции.

В 2018 году Бушмакин, превысив свои полномочия, дал незаконное указание начальнику отдела полиции поставить на миграционный учет иностранца.

Дома у экс-прокурора проводится обыск, после которого следователи намерены его задержать и предъявить обвинение. Также СКР планирует ходатайствовать о заключении Бушмакина под стражу.