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21:44, 21 ноября 2023Путешествия

Единственную сухопутную дорогу из России в Грузию закрыли

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге повторно ограничили для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии в Telegram.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:40 21 ноября», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения введены до особого распоряжения.

Погранично-пропускной пункт «Казбеги» — «Верхний Ларс» является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Летом 2023 года количество полос для автомобилей на пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии увеличилось до 39. В Минтрансе РФ отметили, что расширение перехода на три полосы должно решить проблему с прохождением пунктов погранконтроля с обеих сторон.

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      Марина Совина
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