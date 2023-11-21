Единственную сухопутную дорогу из России в Грузию закрыли

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для всех видов транспорта из-за непогоды

Движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге повторно ограничили для всех видов транспорта из-за непогоды на территории Грузии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии в Telegram.

«В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ — населенный пункт Ларс — в направлении на выезд из Российской Федерации с 20:40 21 ноября», — говорится в сообщении. Уточняется, что ограничения введены до особого распоряжения.

Погранично-пропускной пункт «Казбеги» — «Верхний Ларс» является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.

Летом 2023 года количество полос для автомобилей на пропускном пункте Верхний Ларс на границе России и Грузии увеличилось до 39. В Минтрансе РФ отметили, что расширение перехода на три полосы должно решить проблему с прохождением пунктов погранконтроля с обеих сторон.