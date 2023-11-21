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09:32, 21 ноября 2023Экономика

В Госдуме призвали разобраться с ценами на презервативы

Депутат Госдумы Хамзаев призвал ФАС поискать сговор производителей презервативов

Фото: Unsplash

Презервативы в России являются социально значимой продукцией, однако в последнее время они резко подорожали — в аптеке упаковка из трех штук стоит более 300 рублей, а российские производители почти не представлены. Об этом говорится в обращении депутата Госдумы Султана Хамзаева в адрес руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского, передает РИА Новости.

Политик призвал антимонопольщиков проверить рынок на предмет картельного сговора и проработать современные и актуальные механизмы снижения цен на барьерные контрацептивы, потому что последние являются важной частью в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся половым путем.

По словам Хамзаева, отказ от использования презервативов может привести к нежелательной беременности и тем самым навредить физическому и психологическому здоровью женщины, отношениям и благополучию семьи. А если дело заканчивается абортом, подчеркнул депутат, то ситуация только усугубляется.

Он отметил, что большая часть такого рода контрацепции в российских магазинах представлена продукцией производителей из Евросоюза, а импортозамещение в этой области не работает. Хамзаев со ссылкой на фармацевтов заявил, что дело тут исключительно в рекламе зарубежных компаний.

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Депутат подчеркнул, что в 2023 году в России резко выросла заболеваемость ВИЧ, туберкулезом, сифилисом. Во всем мире такие явления наблюдаются в момент, когда средства контрацепции недоступны или же люди начинают игнорировать их.

Ранее сообщалось, что российские производители презервативов столкнулись с проблемой из-за переориентации на азиатские рынки. Дешевые заготовки из Юго-Восточной Азии не подходят для россиян, так как среднестатистические размеры пенисов у них больше, чем у жителей этого региона. Поэтому компаниям приходится переплачивать за производство ограниченных партий.

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      Платон Щукин
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