Большинство россиян понадеялись на дополнительные деньги на пенсии

НАФИ: 52 % россиян хотят иметь в старости дополнительные доходы помимо пенсии

Больше половины (52 процента) россиян не рассчитывают на государственную пенсию в старости — граждане отметили, что хотели бы иметь дополнительные денежные средства. Об этом свидетельствуют результаты опроса НАФИ.

Причем чем меньше возраст опрошенных или чем больше их текущая зарплата, тем больше они надеются на альтернативные источники дохода. Среди регионов больше других хотят иметь допополнительные доходы помимо пенсии в Уральском Федеральном округе.

Впрочем, за несколько лет ситуация не сильно изменилась — в 2016 году размер пенсии считали достаточным для жизни только 8 процентов граждан. 39 процентов россиян надеялись на это, но не были уверены, а 43 процента были обеспокоены тем, что не смогут свести концы с концами, когда выйдут на пенсию.

В 2024 году россиянам планируют проиндексировать страховые пенсии по старости и инвалидности на 7,5 процента. В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих россиян вырастет на 1628 рублей и составит 23 405 рублей, рассказывал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков.