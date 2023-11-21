Киев начал выпрашивать у США радары ближнего действия

Politico: Украина выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel

Украина в преддверии зимы выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel. Об этом сообщает Politico.

Предполагается, что это поможет в борьбе с ударами по энергетической инфраструктуре и поможет защитить военные заводы, где при поддержке западных союзников может быть начато производство оружия.

В Киеве считают, что поставка радаров сможет сыграть решающую роль, чтобы благополучно пережить зиму. Для этой цели они более подходят, чем танки Abrams и истребители F-16.

Радары Sentinel предназначены для отслеживания баллистических ракет, беспилотников и различных типов самолетов.

20 ноября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него вошли в том числе средства ПВО.

