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04:15, 22 ноября 2023Наука и техника

Киев начал выпрашивать у США радары ближнего действия

Politico: Украина выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel
Радар ближнего действия Sentinel

Радар ближнего действия Sentinel. Фото: Reuters

Украина в преддверии зимы выпрашивает у США радары ближнего действия Sentinel. Об этом сообщает Politico.

Предполагается, что это поможет в борьбе с ударами по энергетической инфраструктуре и поможет защитить военные заводы, где при поддержке западных союзников может быть начато производство оружия.

В Киеве считают, что поставка радаров сможет сыграть решающую роль, чтобы благополучно пережить зиму. Для этой цели они более подходят, чем танки Abrams и истребители F-16.

Радары Sentinel предназначены для отслеживания баллистических ракет, беспилотников и различных типов самолетов.

20 ноября во время визита в Киев глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 100 миллионов долларов. В него вошли в том числе средства ПВО.

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      Марина Совина
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