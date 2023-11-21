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20:26, 21 ноября 2023Культура

Киркоров пожалел о скандале 2004 года с «розовой кофточкой»

Киркоров заявил, что не хотел бы допускать скандал с журналисткой Ароян

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Российский певец Филипп Киркоров пожалел о скандальном случае с ростовской журналисткой Ириной Ароян, который произошел в 2004 году. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

56-летний исполнитель заявил, что хотел бы вернулся в прошлое и не допустить инцидента с Ароян, которая пришла на его пресс-конференцию и задала вопрос о ремейках в музыке Киркорова. «Хочется вернуться в 2004 год и на той злополучной пресс-конференции надеть розовые очки, что я постоянно ношу сейчас. Тогда я бы посмотрел на розовую кофточку и грудь Ирины Ароян совсем другим взглядом», — отметил Киркоров.

В 2004 году произошел скандал, в ходе которого он оскорбил Ирину Ароян. Тогда звезда эстрады в грубой форме сказал, что его раздражает ее розовая кофточка, ее грудь и микрофон. Высказывание Киркорова вызвало широкий резонанс, а против самого артиста начали судебное разбирательство.

Ранее Филипп Киркоров признался, что не умеет драться. Певец отметил, что «рука у него тяжелая», добавив, что старается себя сдерживать.

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      Сергей Равин
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