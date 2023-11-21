Кровь морских червей вызвала опасения WADA как средство получения допинга

Кровь морских червей вызвала опасения Всемирного антидопингового агентства (WADA) как средство получения запрещенного вещества. Об этом сообщает Cycling Magazine.

Француз Франк Заль выяснил, что одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека. Это означает, что гемоглобин из крови морского червя может быть использован в качестве кровезаменителя, повышающего стойкость и трудоспособность спортсмена.

Заль заявил, что с ним советовался популярный велогонщик, участник «Тур де Франс». После этого ученый сообщил о случившемся французским правоохранительным органам. Научный директор WADA Оливье Рабин подчеркнул, что на данный момент никто не использовал новый вид допинга.

