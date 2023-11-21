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23:33, 21 ноября 2023Спорт

Кровь морских червей вызвала опасения WADA

Кровь морских червей вызвала опасения WADA как средство получения допинга

Фото: Albrecht Weißer / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Кровь морских червей вызвала опасения Всемирного антидопингового агентства (WADA) как средство получения запрещенного вещества. Об этом сообщает Cycling Magazine.

Француз Франк Заль выяснил, что одна молекула гемоглобина червя переносит в 40 раз больше кислорода, чем молекула гемоглобина человека. Это означает, что гемоглобин из крови морского червя может быть использован в качестве кровезаменителя, повышающего стойкость и трудоспособность спортсмена.

Заль заявил, что с ним советовался популярный велогонщик, участник «Тур де Франс». После этого ученый сообщил о случившемся французским правоохранительным органам. Научный директор WADA Оливье Рабин подчеркнул, что на данный момент никто не использовал новый вид допинга.

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      Анастасия Борисова
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