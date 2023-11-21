Похолодание до минус 46 градусов пообещали российскому региону
После продолжительных плюсовых температур на территории Республики Саха (Якутия) ожидается похолодание до минус 46 градусов Цельсия. Об этом предупредили на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).
В ближайшие дни столбики термометров днем опустятся до минус 22-27 градусов Цельсия, а на северо-востоке республики грядущей ночью похолодает до 46 градусов, пообещали синоптики. В среду, 22 ноября, днем в центральных районах региона температура воздуха будет на уровне минус 20-25 градусов, в северной части — минус 28-33 градусов, на северо-востоке — минус 35-40 градусов, а на юге и юго-востоке — минус 15-20 градусов.
В четверг и пятницу, 23 и 24 ноября, в центр региона придут тридцатиградусные морозы — днем ожидается от минус 28 до минус 33 градусов, на юго-западе будет до минус 27 градусов, а на северо-западе — до минус 20 градусов.
Ранее жителей шести регионов России предупредили о 40-градусных морозах. По словам метеоролога Романа Вильфанда, речь идет о Томской и Омской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Якутия.