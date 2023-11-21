Похолодание до минус 46 градусов пообещали российскому региону

ЯУГМС: температура воздуха в Якутии опустится до -46 градусов в ближайшие дни

После продолжительных плюсовых температур на территории Республики Саха (Якутия) ожидается похолодание до минус 46 градусов Цельсия. Об этом предупредили на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

В ближайшие дни столбики термометров днем опустятся до минус 22-27 градусов Цельсия, а на северо-востоке республики грядущей ночью похолодает до 46 градусов, пообещали синоптики. В среду, 22 ноября, днем в центральных районах региона температура воздуха будет на уровне минус 20-25 градусов, в северной части — минус 28-33 градусов, на северо-востоке — минус 35-40 градусов, а на юге и юго-востоке — минус 15-20 градусов.

В четверг и пятницу, 23 и 24 ноября, в центр региона придут тридцатиградусные морозы — днем ожидается от минус 28 до минус 33 градусов, на юго-западе будет до минус 27 градусов, а на северо-западе — до минус 20 градусов.

Ранее жителей шести регионов России предупредили о 40-градусных морозах. По словам метеоролога Романа Вильфанда, речь идет о Томской и Омской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Якутия.

