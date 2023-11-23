Гибрид детской коляски, санок и автогаража заметили на улице российского города

В Якутске родители везли ребенка в гибриде коляски и портативного гаража

Гибрид детской коляски, санок и портативного автогаража заметили на заснеженной улице в Якутске. Об этом сообщает портал SakhaLife.

Судя по опубликованному снимку, основой для нового транспортного средства могла послужить усовершенствованная еще в заводских условиях коляска, приспособленная для передвижения и по ровной дороге, и по снегу. Затем коляску обшили утепленной тканью от автомобильного тента, который также называют портативным гаражом и часто используют в Якутии, чтобы защитить машины от сильных заморозков ночью.

При этом для ребенка оставили специальное смотровое окошко — оно сделано из пластика.

Синоптики прогнозировали Якутии похолодание до минус 46 градусов Цельсия — такую погоду предсказали для северо-востока региона. А в центр региона пришли 30-градусные морозы.