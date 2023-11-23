69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:01, 23 ноября 202369-я параллель

Гибрид детской коляски, санок и автогаража заметили на улице российского города

В Якутске родители везли ребенка в гибриде коляски и портативного гаража
Начало событий в новости Похолодание до минус 46 градусов пообещали российскому региону

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

Гибрид детской коляски, санок и портативного автогаража заметили на заснеженной улице в Якутске. Об этом сообщает портал SakhaLife.

Судя по опубликованному снимку, основой для нового транспортного средства могла послужить усовершенствованная еще в заводских условиях коляска, приспособленная для передвижения и по ровной дороге, и по снегу. Затем коляску обшили утепленной тканью от автомобильного тента, который также называют портативным гаражом и часто используют в Якутии, чтобы защитить машины от сильных заморозков ночью.

При этом для ребенка оставили специальное смотровое окошко — оно сделано из пластика.

Синоптики прогнозировали Якутии похолодание до минус 46 градусов Цельсия — такую погоду предсказали для северо-востока региона. А в центр региона пришли 30-градусные морозы.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

      Участвовавшего в незаконном нацбатальоне украинца осудили в российском регионе

      Москвичей предупредили об аномально низком давлении

      Израиль и ХАМАС определили точное время гуманитарного перемирия

      В Германии правительство призвали уйти в отставку

      Стилистки назвали самые необходимые вещи на зиму

      Медведев поручил наладить массовое производство беспилотников для СВО

      Прокурор запросил наказание для самого титулованного футболиста мира

      Обстрелявшие жилой массив в ДНР бойцы «Азова» пойдут под суд

      Пьяная сотрудница авиакомпании потерла ягодицы пассажирки и пошла под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости