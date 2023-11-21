Модель Victoria's Secret порадовала фанатов новыми фото в бикини

Португальская модель Сара Сампайо поделилась новыми фото в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 32-летняя манекенщица Victoria's Secret позирует на пляже в бикини темно-коричневого цвета, оформленном завязками и золотой брошью. Также знаменитость примерила серьги, а от макияжа отказалась.

Поклонники восхитились подтянутой фигурой звезды и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Очень красивая и фантастическая Сара», «Идеальное тело», «Ты удивительная женщина», «Спасибо за кадры, но мы хотим больше!», «Королева пляжа», — высказывались они.

Ранее бразильская супермодель Алессандра Амбросио приняла участие в съемках откровенной рекламы. 42-летний бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в сером лонгсливе и трусах белого цвета из ассортимента бренда нижнего белья Eterne.