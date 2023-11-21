Названы новые факторы риска для рубля

Экономист Николаев: новые ограничения российского экспорта ударят по рублю

Дополнительные санкции против российского экспорта ударят по рублю. Такую точку зрения в беседе с URA.Ru высказал главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.

«Надо смотреть через призму экспорта. Если какие-то новые ограничения могут повлиять на экспорт, а они рассматриваются на Западе, то это будет означать, что рубль будет под давлением», — рассказал Николаев.

Говоря про нынешнее укрепление рубля, экономист указал на ужесточение валютного регулирования и повышение ключевой ставки ЦБ до 15%.

По мнению помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина, ожидать дальнейшего сильного укрепления рубля не стоит.

Известно, что сейчас в ЕС ведется разработка нового, 12 пакета санкций против России. Предполагается, что европейцами будут введены ограничения на поставки российских алмазов.