Окровавленный россиянин запрыгнул в проезжавшее мимо такси и попал на видео

Mash: в Курске мужчина в крови разбил стекло и запрыгнул в проезжавшее такси

В Курске мужчина в крови разбил стекло и запрыгнул в проезжавшее мимо такси. Действия россиянина попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленном видеоролике видно, как неадекватный горожанин буквально таранит машину такси. Таксисту удается рассказать диспетчеру о визитере. Водитель также замечает на дороге скорую помощь и передает буйного пассажира медикам.

Как утверждает Mash, окровавленный россиянин, вероятно, находился под воздействием наркотических веществ. Его доставили в больницу.

После выписки молодого человека пригласят в полицию, выяснило издание.

Ранее сообщалось, что водитель такси из Сибая отбился от приставившего к горлу нож уголовника. Преступника удалось задержать на выходе из подъезда в Магнитогорске. В полицейском участке мужчина во всем сознался, оперативники начали проверять его причастность к другим подобным эпизодам.