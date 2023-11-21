69-я параллель
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18:08, 21 ноября 202369-я параллель

Парящий российский залив при температуре минус 10 сняли в российском регионе

В Мурманской области сняли парящий при температуре минус 10 Кольский залив

В Мурманской области сняли парящий при минусовой температуре Кольский залив. Кадры опубликованы в сообществе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как над заливом поднимаются мощные клубы пара, хотя метеорологи сообщают, что температура в регионе опустилась ниже десяти градусов.

Специалисты центра «Фобос» отмечают, что эффект парения чаще всего свойственен именно для Кольского залива и других незамерзающих заливов арктических морей — для испарения воды необходимо, чтобы температура воды была значительно выше температуры воздуха, а влажность составляла не менее 70 процентов.

Ранее сообщалось, что в Якутии прогнозируются аномальная температура, которая будет на 16-20 градусов выше нормы.

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      Марк Леонов
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