Парящий российский залив при температуре минус 10 сняли в российском регионе

В Мурманской области сняли парящий при температуре минус 10 Кольский залив

В Мурманской области сняли парящий при минусовой температуре Кольский залив. Кадры опубликованы в сообществе «Мурманск» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как над заливом поднимаются мощные клубы пара, хотя метеорологи сообщают, что температура в регионе опустилась ниже десяти градусов.

Специалисты центра «Фобос» отмечают, что эффект парения чаще всего свойственен именно для Кольского залива и других незамерзающих заливов арктических морей — для испарения воды необходимо, чтобы температура воды была значительно выше температуры воздуха, а влажность составляла не менее 70 процентов.

Ранее сообщалось, что в Якутии прогнозируются аномальная температура, которая будет на 16-20 градусов выше нормы.