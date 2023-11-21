Полицейские нашли два схрона с арсеналом в Херсонской области

Полицейские нашли два тайника с гранатами и патронами в Херсонской области

В Херсонской области полицейские нашли два тайника с гранатами и патронами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ВУ МВД России по региону.

По данным ведомства, правоохранители получили информацию об арсенале взрывоопасных предметов в домах в селах Балтазаровка и Строгановка. Там ранее жили мужчины, которые сейчас уехали на подконтрольную Украине территорию. Сотрудники МВД и Росгвардии приехали по адресам и нашли схроны с тремя гранатами Ф-1, одной гранатой РГД-5 и четырьмя запалами для них, а также 30 патронов. Опасные предметы изъяли.

Ранее стало известно, что сотрудники Калининградской областной таможни обнаружили около 3000 боеприпасов и частей оружия в багажнике автомобиля Рorsche Cayenne, следовавшего из Литвы.