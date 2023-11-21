Президент Грузии нашла потерявшуюся собаку

Президент Грузии Зурабишвили нашла свою потерявшуюся собаку

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нашла свою ранее потерявшуюся собаку. Об этом политик сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нашли! Спасибо всем», — написала глава государства.

21 ноября она сообщила, что ее собака по кличке Гомбора потерялась, и добавила телефон для связи.

Ранее собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц укусила австрийского лидера Александера ван дер Беллена, когда тот попытался ее погладить во время прогулки во дворе здания администрации молдавского главы в Кишиневе.