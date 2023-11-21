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16:59, 21 ноября 2023Бывший СССР

Президент Грузии нашла потерявшуюся собаку

Президент Грузии Зурабишвили нашла свою потерявшуюся собаку
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили. Фото: Charles Platiau / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили нашла свою ранее потерявшуюся собаку. Об этом политик сообщила в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Нашли! Спасибо всем», — написала глава государства.

21 ноября она сообщила, что ее собака по кличке Гомбора потерялась, и добавила телефон для связи.

Ранее собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц укусила австрийского лидера Александера ван дер Беллена, когда тот попытался ее погладить во время прогулки во дворе здания администрации молдавского главы в Кишиневе.

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      Алевтина Запольская
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