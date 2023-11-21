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13:36, 21 ноября 2023Бывший СССР

Собака президента Грузии потерялась

Президент Грузии Зурабишвили сообщила о пропаже своей собаки по кличке Гомбора

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Собака президента Грузии Саломе Зурабишвили потерялась в центре Тбилиси. О пропаже питомца по кличке Гомбора глава государства написала в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Потерялся Гомбора в окрестностях "Мзиури" (...). На нем серый ошейник», — подписала она фото собаки и указала номер телефона.

Ранее сообщалось, что собака президента Молдавии Майи Санду по кличке Кодруц укусила австрийского лидера Александера ван дер Беллена, когда тот попытался ее погладить во время прогулки во дворе здания администрации молдавского главы в Кишиневе.

Позднее стало известно, что Санду извинилась за случившееся и сказала, что собака так отреагировала на попытку погладить ее из-за толпы вокруг. В результате укуса ван дер Беллен получил небольшую рану.

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      Кристина Есикова
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