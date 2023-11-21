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15:47, 21 ноября 2023Ценности

Российский стилист оценил образы Ксении Собчак

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известный стилист Алеко Надирян оценил образы журналистки Ксении Собчак. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Эксперт посетил премьеру российского сериала в компании телеведущей Ксении Бородиной, которой он регулярно подбирает образы. На мероприятие специалист надел черный классический наряд с брюками и кардиганом, а Бородина вышла в свет в юбке-макси с глубоким вырезом в области бедра и пиджаке.

Среди прочего, Надирян ответил на вопрос журналиста о том, какие бы советы по стилю он дал Собчак. «Ксюше Собчак я бы ничего советовать не стал. Зачем что-то менять? Ей нравится ее айдентика. Я бы даже назвал стиль Ксении интеллектуальным. Поэтому пусть ходит в том, в чем ходит», — заключил он.

Ранее в ноябре Алеко Надирян назвал самую модную российскую звезду. Собеседник издания сообщил, что певица Валя Карнавал, по его мнению, значительно выделяется среди других знаменитостей.

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      Екатерина Ештокина
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