Российский стилист оценил образы Ксении Собчак

Известный стилист Алеко Надирян оценил образы журналистки Ксении Собчак. Соответствующий материал публикует KP.RU.

Эксперт посетил премьеру российского сериала в компании телеведущей Ксении Бородиной, которой он регулярно подбирает образы. На мероприятие специалист надел черный классический наряд с брюками и кардиганом, а Бородина вышла в свет в юбке-макси с глубоким вырезом в области бедра и пиджаке.

Среди прочего, Надирян ответил на вопрос журналиста о том, какие бы советы по стилю он дал Собчак. «Ксюше Собчак я бы ничего советовать не стал. Зачем что-то менять? Ей нравится ее айдентика. Я бы даже назвал стиль Ксении интеллектуальным. Поэтому пусть ходит в том, в чем ходит», — заключил он.

Ранее в ноябре Алеко Надирян назвал самую модную российскую звезду. Собеседник издания сообщил, что певица Валя Карнавал, по его мнению, значительно выделяется среди других знаменитостей.