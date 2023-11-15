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20:45, 15 ноября 2023Ценности

Известный стилист назвал самую модную российскую звезду

Стилист Алеко Надирян назвал Валю Карнавал самой модной российской звездой

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский стилист Алеко Надирян назвал самую модную российскую звезду. Соответствующее интервью публикует «Газета.Ru».

В беседе с журналистом эксперт обсудил, какой могла бы быть тема бала Института костюма Met Gala и кто бы его устраивал, если бы мероприятие проводилось в России. «Филипп Киркоров! Он умеет делать шоу! Кто, как не он, который перебил рекорд Шер по переодеваниям на концертах?! Кто, как не он, может задавать в этом смысле? Бал Филиппа Киркорова в Большом театре. А я с удовольствием принял бы участие в организации бала в качестве креативного директора», — заявил стилист.

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При этом собеседник издания сообщил, что певица Валя Карнавал, по его мнению, значительно выделяется среди других знаменитостей. «Я могу назвать одну звезду, которая мне очень нравится по стилю, — это Валя Карнавал. Она стала очень круто выглядеть, думаю, она могла бы показать класс», — заключил Надирян.

Ранее стилист Алеко Надирян назвал россиянам самую популярную вещь в мире. Специалист запустил собственное шоу, в котором намерен оценивать качество предметов гардероба отечественных брендов. Темой первого выпуска стало худи.

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      Екатерина Ештокина
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