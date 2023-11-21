Российскому актеру пригрозили арестом за пьяный дебош на детском конкурсе

Актеру Сергею Чиркову грозит арест после пьяного дебоша в Обнинске

Российского актера и звезду фильма «Домовой» Сергея Чиркова могут арестовать, если он не появится в отделе полиции по повестке в течение дня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, сейчас артисту, устроившему пьяный дебош на молодежном конкурсе в Обнинске Калужской области, грозит административная статья о мелком хулиганстве. Сам Чирков пока не выходил на связь с полицейскими. Как сообщает Mash, если актер не сделает это в течение дня, его доставят в отдел принудительно и рассмотрят вопрос об аресте.

Ранее стало известно, что сотрудники полиции начали проверку из-за видео с неадекватным поведением звезды «Домового», размещенного в соцсетях. Актер прибыл на детское мероприятие в качестве специального гостя и, находясь в нетрезвом состоянии, нецензурно оскорблял участников конкурса, курил на площадке и угрожал снимавшим его на телефон людям.