Сериалу «Не родись красивой» решили дать продолжение

Главный режиссер СТС Федотов: «Не родись красивой» получит сиквел

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом рассказал главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — заявил он. При этом Федотов не стал раскрывать подробности сюжета сиквела.

Отмечается, что вероятность того, что актриса Нелли Уварова снимется в продолжении сериала, не исключается. По данным издания, иллюстрацию именно с ее персонажем — Катей Пушкаревой — представили на презентации проекта. Дата выхода сериала не экраны пока не называется.

Ранее на телеканале СТС вышло продолжение сериала «Папины дочки». «Новые папины дочки» состоят из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

После премьеры фильма одна из актрис сериала, Полина Денисова, подверглась преследованиям. Злоумышленники начали преследовать артистку еще в октябре — они писали ей в соцсетях, вымогали деньги и шантажировали. По данным канала, мошенники требовали от Денисовой 80 тысяч рублей и угрожали заявить о минировании института и торгового центра от ее имени.