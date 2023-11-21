Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
22:02, 21 ноября 2023Культура

Сериалу «Не родись красивой» решили дать продолжение

Главный режиссер СТС Федотов: «Не родись красивой» получит сиквел

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сериал «Не родись красивой» получит продолжение. Об этом рассказал главный режиссер телеканала СТС Антон Федотов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы решили сделать продолжение легендарного сериала "Не родись красивой"», — заявил он. При этом Федотов не стал раскрывать подробности сюжета сиквела.

Отмечается, что вероятность того, что актриса Нелли Уварова снимется в продолжении сериала, не исключается. По данным издания, иллюстрацию именно с ее персонажем — Катей Пушкаревой — представили на презентации проекта. Дата выхода сериала не экраны пока не называется.

Ранее на телеканале СТС вышло продолжение сериала «Папины дочки». «Новые папины дочки» состоят из 20 серий продолжительностью по 24 минуты.

После премьеры фильма одна из актрис сериала, Полина Денисова, подверглась преследованиям. Злоумышленники начали преследовать артистку еще в октябре — они писали ей в соцсетях, вымогали деньги и шантажировали. По данным канала, мошенники требовали от Денисовой 80 тысяч рублей и угрожали заявить о минировании института и торгового центра от ее имени.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии решили не закрывать всю границу с Россией. Почему в Хельсинки отказались от этой идеи?

      Зеленского предупредили о возможном ударе в спину от Запада

      Стали известны подробности о застреленном в центре российского города авторитете

      Стало известно о намерении освободить больше детей по сделке Израиля и ХАМАС

      США назвали условие для продолжения помощи Украине

      В ДНР при обстреле ВСУ погибла российская актриса

      США назвали возможные сроки освобождения заложников по сделке с ХАМАС

      Силы США в Ираке и Сирии были атакованы более 60 раз за месяц

      В центре российского города застрелили «криминального авторитета из девяностых»

      США отказались прекратить поставлять оружие Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости