Стало известно о возможном переходе двух российских подлодок «южным» маршрутом

ТАСС: две российские подлодки могут совершить переход на ТОФ «южным» маршрутом

Две российские подлодки проекта Варшавянка могут совершить переход с Балтийского моря на Тихоокеанский флот (ТОФ) «южным» маршрутом через Средиземное море, а не через Северный морской путь. Об этом ТАСС стало известно от близкого к Военно-морскому флоту (ВМФ) России источника.

«Рассматривается вариант межфлотского перехода субмарин "Уфа" и "Можайск" с Балтики на ТОФ после ноября сего года или уже в следующем году через Средиземное море, поскольку Северный морской путь (СМП) по ледовой обстановке ориентировочно до мая для них будет закрыт», — сказал собеседник.

Агентство напоминает, что две субмарины построены «Адмиралтейскими верфями» и являются четвертыми и пятыми подлодками, предназначенными для ТОФ.

В августе ВМФ России сообщил, что экипаж дизель-электрической подводной лодки «Можайск», которая проходила заводские ходовые испытания в морских полигонах Балтийского флота, отработал первые погружения корабля на глубину.