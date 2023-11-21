В Думе оценили идею запрета въезда иноагентам в Россию и напомнили о Конституции
Запрет на въезд иноагентам в Россию противоречит Конституции страны. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев, чьи слова приводит РИА Новости.
«Никто не имеет права запретить гражданам России въезд в страну по Конституции», — сказал депутат.
По его мнению, Россию ожидает следующая волна релокантов, которая последует после возвращения олигархов, певцов и звезд. Парламентарий считает, что возвращение уехавших граждан является лучшей антирекламой Запада.
«Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента», — отметил он, добавив, что тех иноагентов, кто нарушил закон, необходимо наказывать.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что гражданам со статусом иностранного агента, которые живут за рубежом и критикуют российские власти, захотели запретить въезд в страну. По мнению экспертов ФПБК, этой категории россиян необходимо на законодательном уровне запретить въезд в страну «в целях обеспечения внутренней безопасности».
Отмечается, что Бородин уже направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил рассмотреть возможность внести соответствующие поправки в федеральный закон об иноагентах.