В Думе оценили идею запрета въезда иноагентам в Россию и напомнили о Конституции

Депутат Госдумы Хамзаев: запрет въезда иноагентам в РФ противоречит Конституции

Запрет на въезд иноагентам в Россию противоречит Конституции страны. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев, чьи слова приводит РИА Новости.

«Никто не имеет права запретить гражданам России въезд в страну по Конституции», — сказал депутат.

По его мнению, Россию ожидает следующая волна релокантов, которая последует после возвращения олигархов, певцов и звезд. Парламентарий считает, что возвращение уехавших граждан является лучшей антирекламой Запада.

«Я уверен, после увиденного на Западе все вернувшиеся в Россию иноагенты проголосуют и будут агитировать голосовать за нашего президента», — отметил он, добавив, что тех иноагентов, кто нарушил закон, необходимо наказывать.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что гражданам со статусом иностранного агента, которые живут за рубежом и критикуют российские власти, захотели запретить въезд в страну. По мнению экспертов ФПБК, этой категории россиян необходимо на законодательном уровне запретить въезд в страну «в целях обеспечения внутренней безопасности».

Отмечается, что Бородин уже направил письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросил рассмотреть возможность внести соответствующие поправки в федеральный закон об иноагентах.